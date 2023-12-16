Инициативная группа избирателей выдвинула Владимира Путина кандидатом в президенты РФ

Накануне в концертном зале “Зарядье” в Москве состоялось знаковое для нашей страны событие, группа избирателей, в составе около 1000 человек, выдвинула Владимира Путина кандидатом в президенты России на предстоящих выборах президента РФ, которые состоятся в марте 2024 года 01:11, Москва, В состав группы активных избирателей вошли известные артисты, спортсмены, общественники, журналисты, блогеры, политики.