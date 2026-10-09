Скотленд-Ярд: двух граждан Латвии задержали за проникновение на базу Molesworth

Двое граждан Латвии были задержаны за проникновение на базу королевских ВВС Молсуорт (Molesworth) в английском графстве Кембриджшир.
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