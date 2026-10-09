Trump promised to convey to the Ukrainian authorities the signals of the Russian side

During a telephone conversation with Russian leader Vladimir Putin, US President Donald Trump promised to instruct the Ukrainian side to convey signals regarding the Russian position regarding the resumption of negotiations after the attacks of Ukraine during the elections of deputies of the State Duma of the Russian Federation, Russian presidential aide Yuri Ushakov said.
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