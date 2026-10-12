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The Eurasia Daily news agency

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Now Europe is becoming the main loser and is paying for everything — Berliner Zeitung

Now Europe is becoming the main loser and is paying for everything — Berliner Zeitung

Berliner Zeitung columnist Harald Neuber describes for a long time the situation that has developed in connection with the decision of US President Donald Trump to open the market for Russian diesel fuel.

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