Решилась судьба семьи, которой просили отдать квартиру мигрантов

Одиссей

За семью, маму-героиню и деток можно только порадоваться. Но, вот интересно, а многодетным положены какие-то поблажки по налогам? Ведь за ТАКОЙ подарок с них налоговая слупит ТАКОЙ налог, что мама не горюй! Деньги-то у них есть выплатить разом где-то лям??