Русский компас Фото: скрин видео "Вести". Пока Тахмины получали жилищные сертификаты, Виктория с 10 детьми и мужем-военным ютились в 20 кв метрах.
Решилась судьба семьи, которой просили отдать квартиру мигрантов
Комментарии
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Одиссей
За семью, маму-героиню и деток можно только порадоваться. Но, вот интересно, а многодетным положены какие-то поблажки по налогам? Ведь за ТАКОЙ подарок с них налоговая слупит ТАКОЙ налог, что мама не горюй! Деньги-то у них есть выплатить разом где-то лям??
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9 час.
Анатолий Витушкин
А что, чиновники, гнобившие годами многодетную семью, остались на своем олимпе?
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5 час.
Н
Наталья
Как же это все мерзко читать! Ощущение, что чиновники специально гнобчт русских и привечают мигрантов!
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1 час.
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