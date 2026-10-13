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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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17 октября новоаннинцы отметят День сельского хозяйства и перерабатывающей

17 октября новоаннинцы отметят День сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Жителей района ждет насыщенный день: ✅️В 08:00 на Центральной площади развернется яркая выставка-продажа сельхозпродукции.

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