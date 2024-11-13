Заведующая детсадом в Самаре присвоила миллион рублей из чужих зарплат

САМАРА, 13 ноября, ФедералПресс. В Самаре заведующую детским садом обвиняют в присвоении и растрате. Следователи выяснили, что она забрала себе больше 1 млн рублей, которые предназначались другим сотрудникам учреждения.
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