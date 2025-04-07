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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Брянцев испытают на прочность сильный ветер и гололед

Брянцев испытают на прочность сильный ветер и гололед

До 21 часа этого понедельника, 7 апреля, в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. К чему еще готовиться брянцам?До 21 часа этого понедельника, 7 апреля, в регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

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