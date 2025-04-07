Брянцев испытают на прочность сильный ветер и гололед

До 21 часа этого понедельника, 7 апреля, в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. К чему еще готовиться брянцам?До 21 часа этого понедельника, 7 апреля, в регионе объявлен жёлтый уровень погодной опасности.
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