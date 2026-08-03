Пискарев: перед выборами в РФ готовятся провокации с участием «лженаблюдателей»

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил о подготовке провокаций в преддверии выборов с участием так называемых «лженаблюдателей».
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