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КХЛ. «Ак Барс» против «Салавата», «Авангард» в гостях у «Лады», «Локомотив» примет «Динамо», СКА – «Автомобилист»

КХЛ. «Ак Барс» против «Салавата», «Авангард» в гостях у «Лады», «Локомотив» примет «Динамо», СКА – «Автомобилист»

«Лада» примет «Авангард», «Локомотив» – московское «Динамо», СКА сыграет с «Автомобилистом».  Фонбет Чемпионат КХЛ Адмирал – Нефтехимик Дата проведения 30 декабря, 10.

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