Замначальника ГИБДД Псковской области задержали за превышение полномочий

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В Псковской области задержали заместителя начальника Госавтоинспекции УМВД России по региону, которого подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили в телеграм-канале СУ СК России по Псковской области.
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