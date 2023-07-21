Военное обозрение

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Премьер-министр Эстонии пообещала полную энергонезависимость Прибалтики от России уже к началу 2025 года

Премьер-министр Эстонии пообещала полную энергонезависимость Прибалтики от России уже к началу 2025 года

К началу 2025 года Эстония, Латвия и Литва будут полностью отключены от энергетической системы, общей с Россией и Белоруссией.

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