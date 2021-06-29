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Корреспонденты СТВ проверили готовность пляжа «Солнечный» (СЮЖЕТ)

Корреспонденты СТВ проверили готовность пляжа «Солнечный» (СЮЖЕТ)

Мы продолжаем проводить рейды по городским пляжам. В этот раз мы решили далеко не ехать и узнать, что происходит в местах отдыха, что расположены в непосредственно в Севастополе и до которых легко добраться и пешком, и на общественном транспорте.

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