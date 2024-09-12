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Врач назвал причины возникновения мигрени

Врач назвал причины возникновения мигрени

В Международный день борьбы с мигренью, 12 сентября, заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета профессор Владимир Парфенов рассказал «Известиям», как отличить мигрень от других видов головной боли, чем она опасна и почему возникает.

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