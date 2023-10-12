В 2025 году пенсии в России будут проиндексированы дважды

Индексация будет проведена по уровню инфляции и уровню доходов Социального фонда РФ.Мэр Новокузнецка в прямом эфире программы "Утро мэром" рассказал о том, будет ли расторгнут контракт с ключевым на сегодняшний день перевозчиком - компанией "ПитерАвто".