В 2025 году пенсии в России будут проиндексированы дважды

Индексация будет проведена по уровню инфляции и уровню доходов Социального фонда РФ.Мэр Новокузнецка в прямом эфире программы "Утро мэром" рассказал о том, будет ли расторгнут контракт с ключевым на сегодняшний день перевозчиком - компанией "ПитерАвто".
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