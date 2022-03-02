Капитан «Тобола» Мирошниченко: «Нас ждет очень интересный сезон»

Капитан «Тобола» Дмитрий Мирошниченко дал интервью ПФЛК перед началом нового футбольного сезона в Казахстане.

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