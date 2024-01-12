Марочко: ВСУ в районе Макеевки стягивают артиллерию и бронетехнику

Соберитесь "девки" в кучу я вам чучу отчебучу!)) Что бомбы кончаются?))

ЕЗ

Елена Зимовец

Каждый день Донецк,Ясиноватая,Горловка,Макеева!Только и слышно наши каждый день по 1,5 тыщи добровольцев записываются,хохлы кончаются,да что-то никак не кончатся!!!Уже скоро 2года Донбасс освобождают,всё никак не освободят!Просто уже крик души!