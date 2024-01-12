Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 794 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • sergo galin
    я б тоже хотел знать это . если бы не статья , то и не слышал бы . нашли конкурента для выборов , других что ли не нашлиВ Москве суд сего...
  • Лидия Санникова
    Как лицо кавказской национальности. кто бы его читал? Как и Зильбертрупа-Быкова. А так: правдолюбцы.Минюст признал пи...
  • Дмитрий Грязев
    Черти будут обещать чего угодно, а потом кинут при первом же шухере.Сунак и Зеленский...

Марочко: ВСУ в районе Макеевки стягивают артиллерию и бронетехнику

Марочко: ВСУ в районе Макеевки стягивают артиллерию и бронетехнику

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины в настоящий момент стягивают на свои позиции на сватовско-кременском участке артиллерию и бронетехнику.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вага карлито
Соберитесь  &quot;девки&quot; в кучу я вам чучу отчебучу!)) Что бомбы кончаются?))
Ответить
21 час.
ЕЗ
Елена Зимовец
Каждый день Донецк,Ясиноватая,Горловка,Макеева!Только и слышно наши каждый день по 1,5 тыщи добровольцев записываются,хохлы кончаются,да что-то никак не кончатся!!!Уже скоро 2года Донбасс освобождают,всё никак не освободят!Просто уже крик души!
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх