Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины в настоящий момент стягивают на свои позиции на сватовско-кременском участке артиллерию и бронетехнику.
Марочко: ВСУ в районе Макеевки стягивают артиллерию и бронетехнику
Комментарии
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вага карлито
Соберитесь "девки" в кучу я вам чучу отчебучу!)) Что бомбы кончаются?))
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21 час.
ЕЗ
Елена Зимовец
Каждый день Донецк,Ясиноватая,Горловка,Макеева!Только и слышно наши каждый день по 1,5 тыщи добровольцев записываются,хохлы кончаются,да что-то никак не кончатся!!!Уже скоро 2года Донбасс освобождают,всё никак не освободят!Просто уже крик души!
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7 час.
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