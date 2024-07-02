В 1990-х этот хит завоевал сердца всех девушек

Из каждого окна, из каждой «девятки» ВАЗ-2109 в 90-х были слышны заводные ритмы «Вишневой девятки». Эта песня - не просто хит, а настоящий гимн целого поколения! Группа «Комбинация» в мгновение ока покорила сердца миллионов, став культовым явлением эпохи.