Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В Ялте за сутки выпало 28 мм осадков На улице Садовой произошел сход селя, на дорогу нанесло камни.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В Ялте за сутки выпало 28 мм осадков На улице Садовой произошел сход селя, на дорогу нанесло камни.
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