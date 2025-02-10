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Политика как она есть

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Премьер-министр Японии сделал Трампу необычный подарок

Премьер-министр Японии сделал Трампу необычный подарок

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в ходе визита в США подарил американскому президенту Дональду Трампу золотой самурайский шлем кабуто и вазу для цветов Кутани, сообщил генсекретарь японского правительства Есимаса Хаяси.

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