Премьер-министр Японии сделал Трампу необычный подарок

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в ходе визита в США подарил американскому президенту Дональду Трампу золотой самурайский шлем кабуто и вазу для цветов Кутани, сообщил генсекретарь японского правительства Есимаса Хаяси.
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