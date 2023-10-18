Житель Краснодарского края поблагодарил сотрудников полиции из Ростовской области

В адрес руководства Главного управления МВД России по Ростовской области поступило обращение жителя Краснодарского края Алексея Бубнова, в котором он просит выразить благодарность сотрудникам Отдела по вопросам миграции ОМВД России по Аксайскому району.
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