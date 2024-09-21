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Врач предупредил, что жировая ткань выделяет вызывающие воспаление вещества

Врач предупредил, что жировая ткань выделяет вызывающие воспаление вещества

Бариатрический хирург и доктор медицинских наук Владимир Самойлов подчеркнул в беседе с RT, что жировая ткань выделяет такие вещества, как цитокины и адипоцины, которые могут вызывать системное воспаление, что способствует развитию ревматоидного артрита и подобных заболеваний.

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