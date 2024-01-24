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Что происходит: как все было в Плетневке, дорога на Угледар, лед на Днепре, ситуация в Крынках и не только

Что происходит: как все было в Плетневке, дорога на Угледар, лед на Днепре, ситуация в Крынках и не только

С самого начала Два майора говорят о Плетневке в Харьковской области - вчера были неподтвержденные данные о ее освобождении.

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