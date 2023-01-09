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Хабаровские спасатели обнаружили следы провала машины под лед

Хабаровские спасатели обнаружили следы провала машины под лед

В течение первых восьми дней 2023 года в управление МЧС России по Хабаровскому краю не поступало сообщений о происшествиях на водных объектах.

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