Израильские поселенцы застрелили 17-летнего палестинца

На окку­пи­ро­ван­ном Запад­ном бере­гу за один день про­изо­шли два смер­тель­ных инци­ден­та. Пале­стин­ский Мин­здрав под­твер­дил гибель 17-лет­не­го под­рост­ка в резуль­та­те стрель­бы, откры­той изра­иль­ски­ми посе­лен­ца­ми, а в Дже­нине изра­иль­ские воен­ные уби­ли отстав­но­го офи­це­ра пале­стин­ских сил без­опас­но­сти.