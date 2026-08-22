Израильские поселенцы застрелили 17-летнего палестинца

На оккупированном Западном берегу за один день произошли два смертельных инцидента. Палестинский Минздрав подтвердил гибель 17-летнего подростка в результате стрельбы, открытой израильскими поселенцами, а в Дженине израильские военные убили отставного офицера палестинских сил безопасности.
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