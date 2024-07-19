Садыков: В приоритете у Минмола РТ - расширить досуговые возможности для семей

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков перечислил приоритетные задачи для Минмола Татарстана. К ним относятся: сохранение традиционных семейных ценностей и преемственности поколений, а также организация работы по расширению досуговых и материальных возможностей молодых семей.
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