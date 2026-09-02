Происшествия
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Происшествия

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В Астраханской области сотрудники полиции раскрыли кражу благодаря оставленному злоумышленником на месте преступления окурку

В ОМВД России по Приволжскому району обратился местный житель с заявлением о краже. Заявитель сообщил, что неустановленное лицо с насосной станции похитило 50 металлических изделий, 5 кранов высокого давления и электродвигатель.

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