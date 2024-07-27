Депутат Безуглая раскритиковала командование ВСУ за превращение страны в пехоту

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая раскритиковала планы властей Украины увеличить налоги для финансирования Вооруженных сил страны, назвав нецелесообразным направление средств на создание новых подразделений.
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