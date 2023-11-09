Астролог рассказала, как високосные годы влияют на любовь и отношения с мужчиной Алёна Юрьева Всегда были убеждены, что високосные годы несут с собой какие-то таинственные изменения в нашей жизни? Новые исследования показывают, что влияние високосных лет на отношения и любовь не такое уж и загадочное, как многие считают.