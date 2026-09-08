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Газета.ру

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Депутат Драпеко: прокат иностранных фильмов без разрешения нарушает закон

Депутат Драпеко: прокат иностранных фильмов без разрешения нарушает закон

В сфере теневого проката будут приняты меры, так как эта практика нарушает закон. Однако пока этот вопрос не обсуждался детально, никаких решений еще нет, сообщила НСН зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко.

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