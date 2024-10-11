ДВС жив, ДВС будет жить. Mercedes будет использовать классические моторы до конца 2030-х годов

В 2026 году Mercedes обновит нынешнее поколение S-класса. Ранее в этом году генеральный директор Ола Каллениус сообщил, что люксовый бренд «вложил гораздо больше в обновление модели нового двигателя внутреннего сгорания S-класса, чем компания обычно тратит на фейслифтинг».