Россия сократила экспорт пшеницы

Экспорт российской пшеницы резко сократился из-за снижения спроса у ключевых покупателей. В ноябре отгрузки зерна могут снизиться до 4,6-4,7 миллиона тонн из-за слишком низких цен и проблем крупных импортеров, как Египет и Тунис, с доступом к валюте.