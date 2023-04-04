Британия свернула расследование по двум обвинениям против Фридмана — FT

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании прекратило расследование в отношении сооснователя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана по двум из трех пунктов первоначальных обвинений, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании прекратило расследование в отношении сооснователя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана по двум из трех пунктов первоначальных обвинений, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
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