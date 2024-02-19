Тысячу стволов изъяли у оружейного барона в Новосибирске

Так называемый «оружейный барон» был задержан сотрудниками Управления уголовного розыска областного ГУ МВД России совместно с коллегами из УФСБ России региона, при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии