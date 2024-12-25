Дмитрий Родионов 24 декабря 2024 г., 13:00 Сможет ли новый американский президент сохранить ситуацию в незалежной под контролем США? Директор американского ЦРУ Билл Бернс приехал на Украину с целью усугубить конфликт, считает депутат Верховной Рады Александр Дубинский.