Холанда восхитили 4:0 «Барсы» с «Реалом». Он был готов принять предложение «Ман Сити», но теперь есть сомнения

Эрлинга Холанда впечатлила победа «Барселоны» над «Реалом» со счетом 4:0. По данным Mundo Deportivo, форвард дортмундской «Боруссии», еще не принявший окончательного решения о будущем, был по-настоящему восхищен игрой каталонского клуба в класико.