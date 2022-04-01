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Холанда восхитили 4:0 «Барсы» с «Реалом». Он был готов принять предложение «Ман Сити», но теперь есть сомнения

Эрлинга Холанда впечатлила победа «Барселоны» над «Реалом» со счетом 4:0. По данным Mundo Deportivo, форвард дортмундской «Боруссии», еще не принявший окончательного решения о будущем, был по-настоящему восхищен игрой каталонского клуба в класико.

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