«Мы разберемся с Русской общиной!": орал в отделении полиции отец одного из приезжих, напавших на русских. Но после одного звонка сдулся

Балу - Эти понаехавшие мрази черножопые ничего и никого не боясь в открытую угрожают гражданам России, а власть их покрывает и обеспечивает эту мразь всем, что только может дать... А российская ли это власть?...

Karmadon У себя они не безобразничают - там русских давно уже нет. Там их папы еще в 90-е вырезали русское население тысячами и десятками тысяч - абсолютно безнаказанно, при полном попустительстве местных властей. Теперь приперлись к нам, в уверенности, что и здесь можно также.