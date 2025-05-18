Интересная жизнь с Vera Star На днях в одном из районов Сургута произошел очередной культурный обмен в рамках межнациональной интеграции, в результате которого трое местных парней получили незабываемый опыт.
«Мы разберемся с Русской общиной!": орал в отделении полиции отец одного из приезжих, напавших на русских. Но после одного звонка сдулся
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Балу -
Эти понаехавшие мрази черножопые ничего и никого не боясь в открытую угрожают гражданам России, а власть их покрывает и обеспечивает эту мразь всем, что только может дать... А российская ли это власть?...
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46 мин.
Karmadon
У себя они не безобразничают - там русских давно уже нет. Там их папы еще в 90-е вырезали русское население тысячами и десятками тысяч - абсолютно безнаказанно, при полном попустительстве местных властей. Теперь приперлись к нам, в уверенности, что и здесь можно также.
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10 мин.
Александр Ляшенко
Аноним по кличке "Медвежий угол", ощущение от твоего поста двоякое, на двух стульях пытаешься усидеть.И написав про отца одного ублюдка-азиата, создалось впечатление, что аноним по кличке "Медвежий угол", себя описал.Ведь ничего эти ублюдки ни от "Русской общины" не получили, ни от полиции, как то всё сдулось, а как резво всё начиналось! Досада и злость от таких публикаций, аноним по кличке "Медвежий угол", нет результата, нечего пиариться!
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10 мин.
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