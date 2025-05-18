Медвежий угол
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Медвежий угол

38 756 подписчиков

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Свежие комментарии

  • Балу -
    А развивать свою экономику и, соответственно, страну они не пробовали?... А то ведь в начале 90-х они очень громко бл...Таджики снова хот...
  • Александр Ляшенко
    Аноним по кличке "Медвежий угол", ощущение от твоего поста двоякое, на двух стульях пытаешься усидеть.И написав про о...«Мы разберемся с ...
  • Karmadon
    У себя они не безобразничают - там русских давно уже нет. Там их папы еще в 90-е вырезали русское население тысячами ...«Мы разберемся с ...

«Мы разберемся с Русской общиной!": орал в отделении полиции отец одного из приезжих, напавших на русских. Но после одного звонка сдулся

«Мы разберемся с Русской общиной!": орал в отделении полиции отец одного из приезжих, напавших на русских. Но после одного звонка сдулся

Интересная жизнь с Vera Star   На днях в одном из районов Сургута произошел очередной культурный обмен в рамках межнациональной интеграции, в результате которого трое местных парней получили незабываемый опыт.

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Комментарии
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Балу -
Эти понаехавшие мрази черножопые ничего и никого не боясь в открытую угрожают гражданам России, а власть их покрывает и обеспечивает эту мразь всем, что только может дать... А российская ли это власть?...
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46 мин.
Karmadon
У себя они не безобразничают - там русских давно уже нет. Там их папы еще в 90-е вырезали русское население тысячами и десятками тысяч - абсолютно безнаказанно, при полном попустительстве местных властей. Теперь приперлись к нам, в уверенности, что и здесь можно также.
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10 мин.
Александр Ляшенко
Аноним по кличке &quot;Медвежий угол&quot;, ощущение от твоего поста двоякое, на двух стульях пытаешься усидеть.И написав про отца одного ублюдка-азиата, создалось впечатление, что аноним по кличке &quot;Медвежий угол&quot;, себя описал.Ведь ничего эти ублюдки ни от &quot;Русской общины&quot; не получили, ни от полиции, как то всё сдулось, а как резво всё начиналось! Досада и злость от таких публикаций, аноним по кличке &quot;Медвежий угол&quot;, нет результата, нечего пиариться!
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10 мин.
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