Большой мир маленьких людей

Мастер современного бурятского искусства Жамсо Раднаев создал мир своих образов. В сплаве традиций с мастерством и фантазией художника и заключается неповторимость этого мира.
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