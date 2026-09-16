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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

43 693 подписчика

Большой мир маленьких людей

Мастер современного бурятского искусства Жамсо Раднаев создал мир своих образов. В сплаве традиций с мастерством и фантазией художника и заключается неповторимость этого мира.

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