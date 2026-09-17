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Матч Россия – Нигерия в Нижнем Новгороде: сколько стоят билеты и какие есть условия

Матч Россия – Нигерия в Нижнем Новгороде: сколько стоят билеты и какие есть условия

МОСКВА, 17 сентября, ФедералПресс. Российский футбольный союз (РФС) открыл продажу билетов на товарищеский матч мужской сборной России против команды Нигерии.

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