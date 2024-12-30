"Киевстар" подписал соглашение со Starlink

Global Look Press/Keystone Press Agency/Jaque Silva Украинский оператор сотовой связи "Киевстар" договорился с американской компанией Starlink об обеспечении связи даже при отсутствии электроэнергии в стране, сообщила пресс-служба украинской компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии