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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Джордана Хоукинса из «Пеликанс» серия из 17 матчей с точным 3-очковым в каждом из них. Рекорд среди новичков у Лилларда и Фернандеса – 20 игр подряд

Новичок «Нового Орлеана» Джордан Хоукинс совершил точный 3-очковый бросок в каждом из 17 первых матчей карьеры.

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