Президент Южной Кореи и премьер Японии проведут встречу во время Олимпиады

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин нанесет визит Японию, во время которого примет участие в церемонии открытия предстоящих Олимпийских игр в Токио и встретится с японским премьер-министром Есихидэ Сугой, пишет издание Yomiuri.
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