Израиль намерен построить бетонную стену в 100 км на Западном берегу

Палестинцы обеспокоены недавним решением Израиля заменить барьер безопасности на севере Западного берега бетонным забором, который, по их мнению, закрепит захват Израилем земель вокруг барьера, 28 ноября пишет обозреватель Al Monitor Ахмад Мельхем.
Палестинцы обеспокоены недавним решением Израиля заменить барьер безопасности на севере Западного берега бетонным забором, который, по их мнению, закрепит захват Израилем земель вокруг барьера, 28 ноября пишет обозреватель Al Monitor Ахмад Мельхем.
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