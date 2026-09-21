"А как мне смотреть патриотическое кино, когда я знаю, что патриота играет предатель?" (с)

Иноагенты Белый, Полозкова, Макаревич и звезда патриотического кино Смоляков открыли фестиваль в Яффе.
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От актера до министра культуры и даже выше... Кто то их двигал, роли и должности раздавал...
Мы возмущаемся, что патриотов играют предатели! Нужно смотреть в корень: кто режиссирует фильмы! Например, фильм "Марик" при его злободневности не приняли на конкурсе многие наши "патриоты"-режиссёры, которым проще выбрать фильмы-дерьмо о блядях, бандитах и прочей гадости! А ведь именно эта режиссёрская мразь, захватившая режиссёрские позиции в стране, воспитывает нашу молодёжь! И неудивительно, что культура России при её сегодняшнем министре "обогащается" передачами типа "Звёзды", междусобойчиками зазвездившихся скоморохов типа лолит и подобных, фильмами о силовых структурах страны, где всё коррумпировано от рядовых до генералов, где воры "в законе" правят целыми регионами, где страна опускается до криминального дна, после просмотра которых молодёжь думает о выезде из России за рубеж на постоянное место жительства! И пока наша власть не поймёт, что министерство культуры и средства массовой информации должны возглавлять патриоты страны, будет продолжаться не только оболванивание населения, но и отток наиболее способных граждан за рубеж, а зарубежные средства информации будут использовать такие российские фильмы для пропаганды агрессивности России!
В этот раз порадовал канал НТВ: показал фильм "Марик"! Этот фильм стоит посмотреть всем, кто любит свою страну и переживает за то, что творится на Донбассе и других фронтовых районах России. Фильм поднимает (иногда буквально сказав об этом мимоходом!) серьёзнейшие проблемы, изменчивые судьбы людей, вначале одураченных пропагандой бандеровщины, а потом в ходе войны изменивших свою ориентацию, затрагивает сложное отношение власти и спецорганов к людям и даже мигрантскую тему. Не затянут. Смотрится очень интересно и заставляет о многом задуматься.
Смотришь многие фильмы и противно...видя этакие рожи как бы героев...А не деле ПАСКУД И ПРЕДАТЕЛЕЙ РОССИИ...
Чучела какие-то.
В современной культуре необходимо делать революцию но не с сегодняшнем руководством управления культуры Что мы смотрим по телевизору Киркоров который как на подиуме показывает свои миллионные наряды но за то дружит с Песковым Полита о которой у простого человека не слов и вся тусовка с голой вечеринки И пробиться на сцену настоящих артистов видимо невозможно
Ничего личного и удивительного, это "бизнес". Проще делать деньги на предателях, когда-то ставших популярными, чем раскручивать новых, пока мало известных, но не менее талантливых молодых артистов. Все в точности также, как в шоу-бизнесе, где все та же тусовка-Лолита, Киркоров, Леонтьев, и прочие возрастные персонажи, и почти не видно молодых талантов, открытых покойным Градским и программой "Голос" и другими подобными передачами, которые поют вживую и не опускаются до участия в "голых вечериках" и прочем непотребстве.
Все знали, кто такой Смоляков, но продолжали снимать, как и бортич, рева и прочие. Но ведь пропускает кто то в прокат?