Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"А как мне смотреть патриотическое кино, когда я знаю, что патриота играет предатель?" (с)

"А как мне смотреть патриотическое кино, когда я знаю, что патриота играет предатель?" (с)

Иноагенты Белый, Полозкова, Макаревич и звезда патриотического кино Смоляков открыли фестиваль в Яффе.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Елкин
Владимир Елкин

Мы возмущаемся, что патриотов играют предатели! Нужно смотреть в корень: кто режиссирует фильмы! Например, фильм "Марик" при его злободневности не приняли на конкурсе многие наши "патриоты"-режиссёры, которым проще выбрать фильмы-дерьмо о блядях, бандитах и прочей гадости! А ведь именно эта режиссёрская мразь, захватившая режиссёрские позиции в стране, воспитывает нашу молодёжь! И неудивительно, что культура России при её сегодняшнем министре "обогащается" передачами типа "Звёзды", междусобойчиками зазвездившихся скоморохов типа лолит и подобных, фильмами о силовых структурах страны, где всё коррумпировано от рядовых до генералов, где воры "в законе" правят целыми регионами, где страна опускается до криминального дна, после просмотра которых молодёжь думает о выезде из России за рубеж на постоянное место жительства! И пока наша власть не поймёт, что министерство культуры и средства массовой информации должны возглавлять патриоты страны, будет продолжаться не только оболванивание населения, но и отток наиболее способных граждан за рубеж, а зарубежные средства информации будут использовать такие российские фильмы для пропаганды агрессивности России!

Профиль пользователя Владимир Елкин
Владимир Елкин

В этот раз порадовал канал НТВ: показал фильм "Марик"! Этот фильм стоит посмотреть всем, кто любит свою страну и переживает за то, что творится на Донбассе и других фронтовых районах России. Фильм поднимает (иногда буквально сказав об этом мимоходом!) серьёзнейшие проблемы, изменчивые судьбы людей, вначале одураченных пропагандой бандеровщины, а потом в ходе войны изменивших свою ориентацию, затрагивает сложное отношение власти и спецорганов к людям и даже мигрантскую тему. Не затянут. Смотрится очень интересно и заставляет о многом задуматься.

Профиль пользователя Alexandra Gorskaya
Alexandra Gorskaya

В современной  культуре  необходимо  делать  революцию но  не  с сегодняшнем  руководством  управления  культуры  Что  мы  смотрим по  телевизору  Киркоров  который  как  на  подиуме   показывает  свои  миллионные  наряды но  за то  дружит  с Песковым Полита  о которой  у простого  человека  не слов и вся тусовка с голой  вечеринки И пробиться  на сцену   настоящих артистов   видимо  невозможно

Профиль пользователя Наталия
Наталия

Ничего личного и  удивительного, это "бизнес". Проще делать деньги на предателях, когда-то ставших популярными, чем раскручивать новых, пока мало известных, но не менее талантливых молодых артистов.   Все в точности также, как в шоу-бизнесе, где все та же  тусовка-Лолита, Киркоров, Леонтьев, и прочие возрастные персонажи, и почти не видно молодых талантов, открытых покойным Градским и программой  "Голос" и другими подобными передачами,   которые поют вживую и не опускаются до участия в "голых вечериках"  и прочем непотребстве.