Новому пулемёту быть Не так давно представители АО «Концерн «Калашников» показали сразу несколько образцов перспективных систем вооружения.
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Новому пулемёту быть Не так давно представители АО «Концерн «Калашников» показали сразу несколько образцов перспективных систем вооружения.
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