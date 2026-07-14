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Газета.ру

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Россияне просят Львову-Белову помочь в репатриации детей из Сирии и Ирака

Россияне просят Львову-Белову помочь в репатриации детей из Сирии и Ирака

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что получает обращения от россиян с просьбой помочь в репатриации несовершеннолетних, предположительно находящихся в Сирии и Ираке.

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