Россияне просят Львову-Белову помочь в репатриации детей из Сирии и Ирака

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что получает обращения от россиян с просьбой помочь в репатриации несовершеннолетних, предположительно находящихся в Сирии и Ираке.
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