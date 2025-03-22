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Аргентина выйдет на ЧМ-2026 в текущем месяце, если не проиграет Бразилии дома. У команды 28 очков в 13 играх в отборе

Сборная Аргентины обыграла Уругвай (1:0) в гостевом матче квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке.  Команда под руководством Лионеля Скалони лидирует в таблице отбора с 28 очками в 13 играх и опережает идущую на 7-м месте Боливию на 15 очков.

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