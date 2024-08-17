«Машина — часть меня»: чем удивила выставка ретро-автомобилей в Екатеринбурге. Фото

Екатеринбург отмечает День рождения — 301 год. Одним из традиционных мероприятий является выставка ретроавтомобилей, на этот раз половина экспозиции называется «Авто в кино», некоторые модели в точности напоминают машины из советских фильмов.
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