Сохраняйте спокойствие! ☝️☝️☝️ Администрация Новоаннинского района информирует: 31 мая 2024 года в 14 часов на территории филиала ООО "Каргилл" в г.
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Сохраняйте спокойствие! ☝️☝️☝️ Администрация Новоаннинского района информирует: 31 мая 2024 года в 14 часов на территории филиала ООО "Каргилл" в г.