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В Зеленодольске полицейские задержали пособника телефонных мошенников

В полицию Зеленодольска с сообщением о мошенничествах обратились три пенсионерки. Все потерпевшие пояснили, что им поступил звонок от неизвестного, который сообщал, что по вине их родственников произошло дорожно-транспортное происшествие.

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