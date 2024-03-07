В Зеленодольске полицейские задержали пособника телефонных мошенников

В полицию Зеленодольска с сообщением о мошенничествах обратились три пенсионерки. Все потерпевшие пояснили, что им поступил звонок от неизвестного, который сообщал, что по вине их родственников произошло дорожно-транспортное происшествие.
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